AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 0,083 EUR.

Um 11:55 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,083 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,083 EUR nach. Bei 0,086 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.405 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,305 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 266,867 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,073 EUR am 19.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,169 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. AFC Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2026 präsentieren.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,021 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie