AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 0,101 EUR.

Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 0,101 EUR abwärts. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,101 EUR nach. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 14.000 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,871 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 68,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

