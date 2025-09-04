DAX23.812 +0,2%ESt505.356 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,58 -0,5%Gold3.550 +0,1%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag tiefrot

05.09.25 12:06 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag tiefrot

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,3 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 5,3 Prozent auf 0,101 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,101 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,103 EUR. Bisher wurden heute 13.000 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,871 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 40,594 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

