AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,080 EUR.

Das Papier von AFC Energy konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,080 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,080 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,077 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 147.459 AFC Energy-Aktien.

Am 01.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,305 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 281,101 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,265 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,021 GBP ausweisen wird.

