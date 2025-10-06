DAX24.374 ±-0,0%Est505.627 -0,4%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.939 +1,3%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag auf grünem Terrain

06.10.25 12:05 Uhr

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 0,120 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 2,6 Prozent auf 0,120 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,121 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,119 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220.300 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 78,930 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 49,080 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

