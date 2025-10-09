AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,110 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,115 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 209.150 Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,391 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 87,521 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie