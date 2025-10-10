AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,111 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,111 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,112 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.279 Stück gehandelt.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,541 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 74,254 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

