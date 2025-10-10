AFC Energy Aktie News: AFC Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf AFC Energy-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,115 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,115 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,115 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,957 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,826 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

