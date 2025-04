AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Freitagvormittag

AFC Energy im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 0,064 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 4,8 Prozent auf 0,064 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,064 EUR. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 01.06.2024 markierte das Papier bei 0,300 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 370,219 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 24.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,016 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie