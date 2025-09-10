DAX23.667 +0,1%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.035 +1,2%Nas22.016 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,39 -1,8%Gold3.632 -0,2%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,4 Prozent auf 0,103 EUR ab.

Der AFC Energy-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:44 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 0,103 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,100 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,103 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 4.667 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR an. Mit einem Zuwachs von 109,552 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 41,520 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

