AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag im Bullenmodus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 0,081 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 0,081 EUR. Bei 0,081 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 53.838 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2024 auf bis zu 0,305 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 276,856 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,243 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,022 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

