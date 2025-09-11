AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Freitagnachmittag ausgebremst

DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.117 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Blick auf AFC Energy-Kurs

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,100 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,103 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 10.100 AFC Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,581 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 66,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

