AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,100 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,103 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 10.100 AFC Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,581 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 66,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

