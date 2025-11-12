DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.299 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1595 +0,1%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,106 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,106 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AFC Energy-Aktie sogar auf 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,100 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 73 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 102,448 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,503 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
