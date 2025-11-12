AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 0,103 EUR.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,103 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,103 EUR. Bei 0,103 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,140 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 37,914 Prozent Luft nach unten.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

