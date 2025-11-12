AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 2,3 Prozent auf 0,106 EUR.
Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 0,106 EUR. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,100 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 73 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 102,068 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 43,609 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.
2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.
