Aktienkurs im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteuert sich am Donnerstagmittag

13.03.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 0,078 EUR.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,078 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,080 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,075 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 56.700 Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,300 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 284,123 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 0,072 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,195 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte AFC Energy am 19.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. 2027 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,015 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com