AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AFC Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR zu.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,106 EUR. Bei 0,104 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 61.600 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 101,887 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,547 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

