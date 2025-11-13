DAX24.079 -1,2%Est505.749 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,09 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Highland Critical Minerals A4193E Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienkurs im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

13.11.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AFC Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,106 EUR. Bei 0,104 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 61.600 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 101,887 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,547 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung