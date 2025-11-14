AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag mit Abschlägen

DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
So entwickelt sich AFC Energy

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,097 EUR aus. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,101 EUR. Bisher wurden via BMN 1.502 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,143 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 67,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

