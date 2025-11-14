DAX23.821 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,91 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
AFC Energy im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

14.11.25 09:22 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 8,6 Prozent auf 0,095 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,01 EUR -7,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:15 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 8,6 Prozent auf 0,095 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,095 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,100 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 100 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,397 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Mit Abgaben von 33,018 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

