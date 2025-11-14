AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

AFC Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 8,6 Prozent auf 0,095 EUR ab.

Um 09:15 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 8,6 Prozent auf 0,095 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,095 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,100 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 100 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,397 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Mit Abgaben von 33,018 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

