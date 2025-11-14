AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag südwärts

AFC Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 3,5 Prozent auf 0,099 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel um 11:43 Uhr um 3,5 Prozent auf 0,099 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,097 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,101 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 1.001 AFC Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 54,047 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 39,271 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

