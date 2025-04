AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

AFC Energy im Blick

Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 0,080 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 0,080 EUR zu. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,080 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,071 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.092 AFC Energy-Aktien.

Am 01.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,304 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 280,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,060 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 33,333 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie