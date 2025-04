AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit sattem Kursplus

So bewegt sich AFC Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,8 Prozent auf 0,080 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 10,8 Prozent im Plus bei 0,080 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AFC Energy-Aktie sogar auf 0,080 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,071 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 66.500 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 281,101 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,063 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,026 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP ausweisen wird.

