AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,133 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 0,133 EUR nach oben. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,133 EUR an. Bei 0,130 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 960.890 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2024 auf bis zu 0,217 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 63,650 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,072 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie