AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 0,105 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 0,105 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,112 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 11.000 AFC Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 186,807 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,073 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,688 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von AFC Energy.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2024 einen Verlust in Höhe von -0,022 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie