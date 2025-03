AFC Energy Aktie News: AFC Energy mit herben Abschlägen am Vormittag

AFC Energy im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,8 Prozent auf 0,070 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 9,8 Prozent auf 0,070 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,070 EUR. Mit einem Wert von 0,070 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 01.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,300 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 327,350 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,070 EUR am 14.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,285 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

2027 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,015 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

