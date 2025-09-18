AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 0,104 EUR ab.

Um 09:15 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,104 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,104 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,104 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,151 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 62,637 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

