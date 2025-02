AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag im Tiefenrausch

AFC Energy im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 9,4 Prozent im Minus bei 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 9,4 Prozent auf 0,101 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,101 EUR nach. Bei 0,101 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 01.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,300 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 197,619 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,073 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,075 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 04.03.2026 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,022 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

