AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagvormittag mit kräftigen Verlusten

AFC Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 0,101 EUR.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,9 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 108,992 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 37,055 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

