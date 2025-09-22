AFC Energy Aktie News: AFC Energy springt am Nachmittag hoch

Kurs der AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 0,120 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 6,0 Prozent auf 0,120 EUR zu. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,122 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,120 EUR. Bisher wurden heute 32.222 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 43,262 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 88,383 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

