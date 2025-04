AFC Energy Aktie News: AFC Energy legt am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 0,066 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 0,066 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,074 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,074 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.423 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,305 EUR markierte der Titel am 01.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 360,666 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 8,539 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

