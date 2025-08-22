AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 8,8 Prozent im Plus bei 0,118 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 8,8 Prozent auf 0,118 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,118 EUR. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,632 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,199 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie