AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag höher

Kurs der AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,113 EUR zu.

Um 11:44 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,113 EUR zu. In der Spitze legte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,113 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,109 EUR. Zuletzt wurden via BMN 26.718 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Gewinne von 89,929 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 88,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie