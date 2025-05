AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagnachmittag im Minus

Blick auf AFC Energy-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:01 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 0,110 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Bei 0,115 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 270.660 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 01.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,305 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 63,810 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2025 auf bis zu 0,061 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 44,737 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AFC Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,016 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

