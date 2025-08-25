AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag tiefrot

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,115 EUR.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,623 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 41,985 Prozent Luft nach unten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

