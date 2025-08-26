AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,111 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 0,111 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,111 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,107 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.169 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 92,998 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Abschläge von 46,140 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

