AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,107 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel um 09:14 Uhr um 2,5 Prozent auf 0,107 EUR nach. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,107 EUR.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,186 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 79,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

