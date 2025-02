AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Mittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,7 Prozent auf 0,099 EUR nach oben.

Um 11:38 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 11,7 Prozent auf 0,099 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,099 EUR. Bei 0,087 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 184.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,305 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 207,576 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 19.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,073 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 35,802 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 25.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,021 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

