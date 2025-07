AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:17 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 0,111 EUR abwärts. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,114 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 31.833 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,214 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,141 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,061 EUR ab. Abschläge von 45,036 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

