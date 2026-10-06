DAX 25.401 +0,6%ESt50 6.276 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,59 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.486 +0,1%Euro 1,1265 +0,4%Öl 97,5 -2,8%Gold 4.171 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AfD beginnt bei Euro-Debatte zurückzurudern

BERLIN (dpa-AFX) - In der AfD mehren sich Stimmen, auf Forderungen nach einem Ende des Euros und einem deutschen Austritt aus der Währungsunion zu verzichten. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sprach vor Journalisten in Berlin von innerparteilichen programmatischen Fortentwicklungen. Man habe den Euro jetzt so lange und alle hätten sich daran angepasst. "Ist wie bei so einer Ehe, je länger sie ist, desto teurer wird die Scheidung. Das heißt, da sind jetzt Fakten passiert, die wir anerkennen müssen."

Werbung

Man habe nie über Nacht aus dem Euro aussteigen wollen, sagte Baumann. Die Gemeinschaftswährung müsse reformiert werden. Auf Dauer werde sie so, wie sie jetzt bestehe, nicht überleben. Er verwies auf Staatsschulden in Mitgliedsländern.

Innerparteiliche Diskussion über künftigen Kurs

Die AfD war 2013 als Euro-kritische Partei gegründet worden. In ihrem zehn Jahre alten Grundsatzprogramm heißt es, "wir fordern, das Experiment Euro geordnet zu beenden". Im Bundestagswahlprogramm für 2025 hatte sie bekräftigt, "Deutschland muss aus dem Euro-System austreten". Danach gefragt, hatte Parteichefin Alice Weidel im ZDF-"Sommerinterview" gesagt, Deutschland sei es vor der Euro-Einführung deutlich besser gegangen.

Zuletzt hatte sich aber eine parteiinterne Debatte über das AfD-Gründungsthema entwickelt. Aus der Jugendorganisation Generation Deutschland war ein Vorstoß gegen einen Euro-Austritt Deutschlands gekommen. Auch AfD-Europapolitiker hatten Medienberichten zufolge in einem Papier Reformen statt eines Austritts gefordert. Ziel sei es, den Euro "auf ein tragfähiges Fundament aus Eigenverantwortung und Haftung zu stellen".

Werbung

Das Ganze ist Teil eines größeren Diskussionsprozesses in der Partei, die aktuell ein neues Grundsatzprogramm ausarbeitet. Es soll im kommenden Jahr bei einem Parteitag beschlossen werden./jr/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.