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AfD-Chefin Weidel fordert Neuwahl im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel hat eine Neuwahl des Bundestages gefordert und die Regierungsbereitschaft ihrer Partei unterstrichen. "Angesichts des desolaten Zustands der Koalition wären aus unserer Sicht Neuwahlen die sauberste Lösung", sagte sie "The Pioneer". "Der Souverän muss jetzt entscheiden, wer das Land aus der Krise führen soll. Wir sind dazu bereit."

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Weidel bringt immer wieder Neuwahlen ins Spiel. So hatte sie etwa beim AfD-Parteitag im Sommer gesagt, man bereite sich bereits darauf vor. Die AfD liegt in den Umfragen bundesweit seit geraumer Zeit auf Platz eins bei bis zu 29 Prozent, die Koalitionspartner Union und SPD bei nur rund 20 und 13 Prozent.

Auf die Frage, ob die AfD eine Minderheitsregierung unter einem möglichen Kanzler Markus Söder (CSU) oder Hendrik Wüst (CDU) tolerieren würde, sagte Weidel, ihre Partei sei "unverändert bereit, jedem die Hand zu reichen und in ernsthafte Gespräche einzutreten, wenn es dem Wohl des Landes dient". Ob Söder oder Wüst "angesichts der von ihnen selbst aufgetürmten Mauern dazu bereit wären, steht auf einem anderen Blatt".

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht nach der krachenden Wahlniederlage seiner Partei in Sachsen-Anhalt und dem haushohen Wahlsieg der AfD unter Druck. Dazu kommen schlechte persönliche Umfragewerte./jr/DP/men

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