BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat mit scharfen Angriffen auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Generaldebatte im Bundestag eröffnet. Traditionell macht die größte Oppositionsfraktion den Auftakt in der Aussprache zum Haushalt des Bundeskanzleramts. "Sie werden nach Ihrer ersten und letzten Amtszeit als Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands in die Geschichtsbücher eingehen", sagte Chrupalla. Er warf Merz "politisches Versagen" vor.

Werbung

Industrie und Wirtschaft gingen es schlecht. Der Haushalt sei eine "reine Schuldenorgie". Chrupalla kritisierte erneut die deutschen Ukraine-Hilfen und rechnete diese gegen die Situation in Deutschland auf. "Wessen Kanzler sind sie eigentlich?" Er wiederholte seinen bereits in einer vergangenen Bundestagsdebatte gemachten persönlichen Vorwurf, Merz kenne und möge Menschen nicht.

AfD wirbt für Verfassungsbeschwerde

Chrupalla verwies auf eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Forsa-Umfrage, wonach die militärische Unterstützung für das von Russland angegriffene Land bei den Deutschen keine Mehrheit mehr findet. Der AfD-Chef bezeichnete Merz als "Brandmaurer und Totengräber" der eigenen Partei.

Er rief die anderen Fraktionen dazu auf, sich einer möglichen Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt vor dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen. Chrupalla hatte bereits angekündigt, dass dies im Falle des Zustandekommens einer ersten AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt auch von dort aus angestrengt würde./jr/DP/zb