AfD erwartet nichts von Reformtreffen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD erwartet nichts vom Treffen der Koalition mit Wirtschaft und Gewerkschaften am Mittwoch im Kanzleramt. Der Reformgipfel "wird zum nächsten Desaster mit Ansage", sagte Parteichefin Alice Weidel vor Journalisten in Berlin. "Die Gewerkschaften tun nämlich alles dafür, um mit Maximalforderungen aus der sozialistischen Mottenkiste das Scheitern zu programmieren." Sie seien der verlängerte Arm der SPD, diese wiederum habe die Union fest im Griff. Entweder platzten die Reformgespräche oder die Union falle wieder um und beschleunige damit den wirtschaftlichen Niedergang, sagte Weidel.

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Am Mittwochabend trifft sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD im Bundeskanzleramt mit den Sozialpartnern. Die Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften sollen dort die Gelegenheit bekommen, ihre Positionen zum angepeilten Reformpaket vorzutragen./jr/DP/men