AfD-Fraktionsvize zu Taxonomie: 'EU-Kommission erstmals auf AfD-Kurs'

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter hat sich erfreut über den erwarteten Beschluss der EU-Kommission zur Einstufung von Kernkraft und Gas als nachhaltige Investitionen geäußert. "Mit der sogenannten Taxonomie, also der Einstufung von Finanzinvestitionen in Kernkraft und Gas als klimafreundlich, begibt sich die EU-Kommission erstmals auf AfD-Kurs. Das begrüßen wir ausdrücklich", sagte Kleinwächter am Mittwoch.

Damit gebe "Brüssel grünes Licht für neue Investitionen. Das sichert die Energieversorgung, belebt die Wirtschaft und hilft der Umwelt", erklärte der Fraktionsvize. Die Bundesregierung forderte er zu einer "Kehrtwende in der deutschen Energiepolitik" auf.

Hintergrund ist der unter den EU-Ländern teils heftig umstrittene Plan der EU-Kommission, Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke künftig unter Auflagen als klimafreundlich einzustufen. An diesem Mittwoch will die EU-Kommission einen entsprechenden Rechtsakt in Brüssel dazu annehmen. Die Bundesregierung spricht sich klar für eine entsprechende Einstufung von Atomkraft aus, hält Investitionen in Gaskraftwerke als Brückentechnologie aber unter bestimmten Voraussetzungen für vertretbar. Mit Blick auf den zuletzt vorgelegten Taxonomie-Entwurf der EU-Kommission hatte Deutschland unter anderem präziser formulierte Anforderungen an Gas als Brückentechnologie gefordert./faa/DP/eas