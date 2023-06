AfD holt erstmals Landratsposten in Deutschland

SONNEBERG (AFP)--Die AfD hat erstmals in Deutschland einen Landratsposten gewonnen. Bei der Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg holte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag 52,8 Prozent der Stimmen und erhielt damit die nötige absolute Mehrheit, wie die Wahlleitung mitteilte. Der CDU-Kandidat Jürgen Köpper, der auch von der Linken, der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt wurde, unterlag demnach mit 47,2 Prozent.

Bisher hatte die AfD trotz mehrmaliger Anläufe kein kommunales Spitzenamt wie einen Landrat oder einen Oberbürgermeister gestellt. Zuletzt unterlagen AfD-Kandidaten bei der Landratswahl im Kreis Oder-Spree in Brandenburg und der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Bei der Landratswahl in Sonneberg hatte in der ersten Wahlrunde am 11. Juni keiner der damals vier Kandidaten und Kandidatinnen die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, weshalb eine Stichwahl nötig wurde. Mit 46,7 Prozent verpasste der 50-jährige Sesselmann die erforderliche Stimmenzahl vor zwei Wochen aber nur knapp.

Insgesamt waren in dem Kreis im Süden Thüringens rund 48.300 Wahlberechtigte in 69 Stimmbezirken zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 59,6 Prozent. Das war deutlich mehr als noch vor zwei Wochen, als nur 49,1 Prozent ihre Stimme abgegeben hatten. Die Landratswahlperiode dauert sechs Jahre. Für Sesselmann war es bereits der zweite Anlauf auf den Spitzenposten im Landratsamt. Bereits 2018 war der Jurist bei der Landratswahl in Sonneberg angetreten, scheiterte damals aber noch mit 29,8 Prozent. Mit diesem Ergebnis kam er damals auch nicht in die Stichwahl.

Sesselmann sitzt seit 2019 für die AfD im Thüringer Landtag. Seit 1998 arbeitet der gebürtige Sonneberger als selbstständiger Rechtsanwalt in der Stadt, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der Vater dreier Kinder ist seit 2018 auch Beisitzer im Landesvorstand der Thüringer AfD. Seit der Kommunalwahl 2019 ist er Mitglied des Stadtrats Sonneberg und des Kreistags Sonneberg. Die AfD in Thüringen unter Landes- und Fraktionschef Björn Höcke wurde 2021 vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und wird beobachtet.

Nach einem "Spiegel"-Bericht ermittelt die Thüringer Polizei gegen Sesselmann. Sie geht demnach dem Verdacht nach, wonach er im Wahlkampf einen Mann verbal bedroht haben soll, der CDU-Plakate aufhängen wollte. Der AfD-Politiker soll dem Mann vorgeworfen haben, sich an Sesselmanns Plakaten zu schaffen gemacht zu haben. Die Landratswahl fand ein Jahr früher als geplant statt, weil der bisherige Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden war. Seit etwa zwei Jahren führte CDU-Politiker Köpper als stellvertretender Landrat die Amtsgeschäfte.

Auch landesweit ist die AfD in Thüringen derzeit im Aufschwung - wie auch in anderen ostdeutschen Bundesländern. Umfragen vom Februar und April sahen die AfD im Freistaat mit 26 bis 28 Prozent als stärkste Kraft - vor der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow und der CDU. Im Herbst 2024 wird ein neuer Landtag gewählt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 00:14 ET (04:14 GMT)