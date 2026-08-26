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AfD-Kandidat Siegmund: Landesbeschäftigte geben uns Informationen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl gibt sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für den Fall eines Wahlsiegs optimistisch beim Blick auf das Personal und der möglichen Besetzung von Posten. "Wenn sie wüssten, wie viele Mitarbeiter aktuell aus dem öffentlichen Dienst, Beamte und viele, viele mehr uns natürlich hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie sich sehr auf diese Landesregierung freuen", sagte der Politiker in der MDR-Wahlarena.

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Siegmund erklärte, dass viele Landesbeschäftigte der AfD derzeit "schon sehr, sehr viele Informationen geben aus den Ministerien, aus den Behörden". Und: "Deswegen bin ich da absolut optimistisch", betonte der AfD-Kandidat. Man habe "sehr gute Leute", um Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Nach der jüngsten Infratest-dimap-Umfrage liegt die AfD mit 42 Prozent 20 Punkte vor der CDU. Der neue Landtag in Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt./raz/DP/he

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