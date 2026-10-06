DAX 25.463 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,57 -1,3%Nas 27.634 +0,6%Bitcoin 76.476 +0,1%Euro 1,1251 +0,2%Öl 98,5 -1,8%Gold 4.145 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AfD-Landtagspräsident - Weidel fordert Ende der Brandmauer

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Spitze sieht sich nach der erstmaligen Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten in Magdeburg bestätigt. Man freue sich über das Ergebnis, sagte Co-Parteichefin Alice Weidel vor Journalisten in Berlin. "Und wir haben das natürlich vorher gewusst, dass das so kommen wird, dass Herr Rausch zum ersten Landtagspräsidenten so klar auch gewählt wird, fast mit einer eigenen absoluten Mehrheit", fügte sie hinzu.

Werbung

Die AfD-Landtagsfraktion habe mit anderen Fraktionen und Einzelabgeordneten gesprochen und sei zu einem "sehr guten Comment" gekommen - gemeint sind Umgangsregeln. Sie hoffe, dass die CDU auf Bundesebene zur Vernunft zurückkehre. "Denn in einer Demokratie muss man miteinander sprechen und man kann sich nicht hinter undemokratischen Brandmauern verstecken." Weidel wiederholte, die Hand der AfD sei ausgestreckt "und man sollte es doch einfach tun, denn ein "Weiter so" kann sich Deutschland einfach nicht mehr leisten".

Mit 48 Stimmen, vier Stimmen mehr als AfD und BSW haben, war Tobias Rausch im Landtag von Sachsen-Anhalt in geheimer Wahl zum ersten AfD-Parlamentspräsidenten gewählt worden. Gemutmaßt wird, dass die Stimmen von der CDU gekommen sein könnten. Weidels Co-Chef Tino Chrupalla nannte Rauschs Eröffnungsrede im Anschluss "sehr gut und auch sehr verbindend". Er habe dabei gezeigt, dass er die Hand ausstrecke./jr/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.