AfD laut Umfrage im Osten weiter stark - in Sachsen bei 25 Prozent

Berlin (Reuters) - Die AfD ist laut einer neuen Infratest-Umfrage für den MDR im Osten auf dem Vormarsch.

In Sachsen liegt die rechtspopulistische Partei laut der am Dienstag veröffentlichten Umfrage bei 25 Prozent - hinter der CDU mit 30 Prozent. Die SPD kommt auf elf, die Linke auf 18, die Grünen auf sechs und die FDP auf fünf Prozent. Damit liegt die AfD in Sachsen so hoch wie seit 2016 nicht mehr - und 15,3 Prozentpunkte über dem Landtagswahlergebnis von 2014. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die AfD an zweiter Stelle. In Thüringen bleibt die CDU mit 30 Prozent stärkste Partei vor der AfD mit 23 und den Linken mit 22 Prozent. Die SPD kommt hier nur auf zehn Prozent, die Grünen auf sechs und die FDP auf fünf Prozent. Ein Ausreißer ist Sachsen-Anhalt. Hier ist die CDU mit 28 Prozent vorn, dahinter folgen die AfD (21 Prozent) und die Linken (19 Prozent). Dann kommen SPD mit 14, die FDP mit acht und die Grünen mit sechs Prozent. Hier verliert die AfD 3,3 Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2016.

In einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Insa-Umfrage für Brandenburg liegt die SPD mit 23 Prozent vor der AfD mit 21 Prozent. CDU und Linke erhalten beide 18 Prozent, die Grünen acht und die FDP fünf Prozent.

Infratest Dimap hatte vom 20. bis 25. August in Sachsen und Sachsen-Anhalt je 1000 sowie in Thüringen 1001 Wahlberechtigte befragt.