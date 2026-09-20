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AfD-Mann Holm in MV: 'Wir haben hier den Regierungsauftrag'

SCHWERIN (dpa-AFX) - AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm hat in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl Gespräche mit allen Parteien angekündigt. "Wir haben hier den Regierungsauftrag in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Holm nach der Veröffentlichung der Prognosen von ARD und ZDF, die seine Partei bei 37 bis 38 Prozent sehen und damit knapp vor der SPD. Er sprach von einem "wirklich starken Ergebnis". "Es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland", sagte Holm.

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Er kündigte an, alle Parteien einzuladen. "Denn es geht ja hier nicht um uns oder irgendwen oder irgendwelche Parteien und Pfründe oder dieses oder jenes. Es geht darum, dass wir unser Land wieder auf Vordermann bringen."

Holm sagte, er erwarte von den anderen Parteien Gesprächsbereitschaft. "Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen miteinander reden, denn wir wollen Mecklenburg-Vorpommern voranbringen", sagte Holm./wom/DP/zb

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