AfD-Politiker Rausch: Hoffen auf Schulze-Rücktritt

06.09.26 18:42 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt haben mehrere AfD-Politiker in Magdeburg den Erfolg bejubelt. "Was für ein Ergebnis", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Tobias Rausch. Dieser Erfolg sei AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zu verdanken. "Wir hoffen, dass Sven Schulze zurücktritt", sagte Tobias Rausch mit Blick auf den Ministerpräsidenten von der CDU.

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Den ersten Jubel gab es im Alten Theater, als bei der Prognose das CDU-Ergebnis eingeblendet wurde. Im Anschluss daran wurde es beim AfD-Balken noch einmal laut.

Innenpolitiker Matthias Büttner sagte, ein historischer Wahlkampf gehe zu Ende. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier sagte, die AfD sei die Zukunft, die CDU sei Geschichte. Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke stimmt das Lied "So ein Tag, so wunderschön wie heute" an. Er sei sicher, "wir gehen heute noch in die absolute Mehrheit"./cki/DP/zb