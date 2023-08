AfD-Spitzenkandidat: USA hinter Nord-Stream-Explosionen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah, sieht die USA als Urheber der Explosionen an den Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee. Krah sagte am Sonntag am Rande der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg: "Nord Stream wurde gesprengt. Das heißt, kritische Infrastruktur, von der die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie abhängt, ist vor unseren Augen weggesprengt worden. Jetzt habe ich immer noch genug Kontakte in die USA, dass mir meine amerikanischen Freunde sagen können: Natürlich waren es die Vereinigten Staaten, wer sonst?"

Explosionen in der Nähe der dänischen Insel Bornholm hatten die beiden Gasleitungen von Russland nach Deutschland im September 2022 schwer beschädigt. Zu dem Zeitpunkt hatte Russland die Erdgaslieferungen an Deutschland bereits eingestellt. Die schwedische Staatsanwaltschaft bestätigte im November, dass es sich um Sabotage handelte. Wer dahinter steckt, ist offiziell unbekannt. Verdächtigt wurden unter anderen die Ukraine, die USA und Russland.

In Deutschland haben die Ermittler Berichten zufolge eine gecharterte Segeljacht im Fokus, mit der ein Sabotageteam mutmaßlich unterwegs war. ARD, SWR und "Zeit" hatten im März berichtet, die Jacht sei angeblich von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, die offenbar zwei Ukrainern gehöre./vsr/DP/stw